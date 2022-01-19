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Происшествия19 января 2022 6:20

Жительницу Севастополя осудят за пьяное ДТП, в котором погиб человек

Еще трое после аварии получили тяжелые травмы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Уголовное дело против жительницы Севастополя направлено в суд

Уголовное дело против жительницы Севастополя направлено в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Севастополя будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

После многочасовой пьянки в кругу знакомых женщина не справилась с управлением авто, которое вылетело с дороги и врезалось в дерево. Один из пассажиров скончался на месте, еще трое оказались на больничных койках с тяжелыми травмами.

- В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Крыму мать, бившая детей и морившая их голодом, избежала колонии. В Крыму нерадивую мать, бившую детей, приговорили к 200 часам работ.

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