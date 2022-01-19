После падения фонаря на женщину в Симферополе прокуратура начала проверку

Бригада скорой доставила несчастную в больницу. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь/telegram

Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента, при котором на женщину в Симферополе упал фрагмент фонарного столба, сообщили в пресс-службе прокуратура Республики Крым.

Напомним, инцидент произошел 18 января в районе улицы Севастопольской. Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Несчастную доставили в больницу, где медики диагностировали у пострадавшей травму легкой степени, оснований для госпитализации не было.

- Согласно опубликованной видеозаписи, фрагмент опоры городского освещения упал на проходящую женщину в районе Центрального рынка города Симферополя. Ход и результаты проверочных мероприятий взяты в прокуратуре на контроль. - говорится в сообщении.

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