За год недвижимость в Крыму подорожала на 34%

За 2021 год цена на недвижимость в Крыму выросла на треть Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена на жилье в Крыму в 2021 году поднялась в среднем на 34%. Как сообщил на пресс-конференции директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Евгений Реутов, проблема кроется в низких темпах строительства.

- Мы видим, что в прошлом году стоимость жилья выросла в Крыму на 34%. Средняя стоимость жилья – такие цифры. Некоторые объекты даже более. Мы в Крыму пока еще эту проблему решить не можем, - сообщил Реутов.

В свою очередь низкие темпы строительных работ он объяснил возможной нехваткой «земельных и трудовых ресурсов» для комплексной застройки. Специально для этого при Торгово-промышленной палате РК менее месяца назад был создан комитет, который разрешает проблемы трудовой миграции. Задача - пополнить отрасли, которые столкнулись с дефицитом кадров, рабочими силами.

Напомним, к концу 2021 года в Симферополе цены на вторичную недвижимость за год выросли на 24%. При этом увеличилось количество объявлений от собственников квартир.

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