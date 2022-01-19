Ялтинская станция скорой помощи получила 21 новую машину

21 новый автомобиль СМП завезли в Ялту. Фото: Янина Павленко/telegram

Ялтинская станция скорой медицинской помощи, которая обслуживает территорию от Алушты до Фороса, получила сразу 21 машину. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Часть из них уже вышли на линии.

Это почти половина тех автомобилей, которые в последний раз были доставлены в Крым в рамках программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

- Десять автомобилей будут находиться непосредственно в Ялте, 5 - в Алупке и 6 - в Алуште, - пояснила градоначальница.

Она также напомнила, что в самом здании станции Ялтинской СМП сейчас идет первый с момента ее основания ремонт. В скором времени медики вновь приступят к работе уже в более комфортных условиях.

Напомним, совсем недавно автопарк крымской скорой помощи пополнили 43 новых автомобиля. До этого Крыму передали еще 97 новых машин. Всего по контракту будет закуплено 186 единиц транспорта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50