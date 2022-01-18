Автопарк крымской скорой помощи пополнили 43 новых автомобиля

В Международном аэропорту «Симферополь» состоялась церемония вручения 43 новых автомобилей скорой медицинской помощи на базе Ford Transit Фото: Виталий ПАРУБОВ

Станции скорой помощи в Крыму получили еще 43 новых автомобиля на базе Ford Transit, сообщили в республиканском Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Как и планировалось, церемония вручения транспорта состоялась в международном аэропорту «Симферополь». Уточняется, что всего по контракту будет закуплено 186 автомобилей, 152 из которых уже направили в структурные подразделения республики.

По планам, всего закупят 186 машин общей стоимостью 997 миллионов рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Автомобили приобретены за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов», – говорится в сообщении.

Напомним, крымские власти ранее заявляли, что автопарк скорой помощи в Крыму полностью обновят в 2022 году. В декабре прошлого года Центру медицины катастроф в Крыму уже передали 97 новых машин, которые были направлены на подстанции всех городов и районов республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50