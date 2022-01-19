Минздрав Крыма: «Омикрон» передается в 7 раз быстрее

В крымском Минздраве рассказали об особенностях распространения и течения «омикрона» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны особенности нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который, как недавно стало известно, уже добрался и до Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым, у нового штамма инкубационный период значительно короче - от 2 до 5 дней, тогда как у предыдущего варианта коронавируса он составлял от 6 до 8 дней.

Еще одно значительное отличие - штамм «омикрон» передается в 7 раз быстрее, поэтому заразным можно стать уже в первые сутки после инфицирования. Есть и неприятные новости для тех, кто уже привился и даже переболел, так как это не исключает риск заражения «омикроном». Единственное, заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция - с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Особо активно инфекция распространяется среди тех, у кого еще нет иммунитета. В особую зону риска попадают пожилые и люди с хроническими патологиями.

- По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным, - отметили в пресс-службе.

Среди прочего инфекцию достаточно легко уничтожить с любых поверхностей обычными дезинфицирующими средствами. Учитывая, что «омикрон» передается в разы быстрее, возрастает вероятность подцепить заразу в многолюдных местах.

Напомним, ранее стало известно, что первый случай «омикрона» в Крым завезли с материковой части России.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50