Стало известно, как «омикрон» попал в Крым

На территории Республики Крым зарегистрированы два случая заражения "омикроном" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» на территории Республики Крым был выявлен у человека, который приехал с материковой части России. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РК, зараженный является гражданином РФ и постоянным жителем полуострова.

- До момента заболевания он находился за пределами Российской Федерации. После возвращения в связи появлением симптомов респираторной инфекции обследовался на наличие новой коронавирусной инфекции, - уточнили в пресс-службе.

Больного сразу же госпитализировали и изолировали. Как долго он будет проходить лечение, не уточняется. Также специалисты продолжают устанавливать круг контактных лиц, опрашивая больного. Все родственники зараженного соблюдают самоизоляцию вне зависимости от того, проявились у них симптомы или нет.

- В отношении отдаленных контактов, также проводится медицинское наблюдение и лабораторное обследование, - добавили в пресс-службе.

Напомним, о первом случае заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» в Крыму сообщили 17 января. В этот же день еще один зараженный был выявлен в Севастополе. В связи с этим глава республики заявил о решении полностью запретить проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Организации, где будут выявлять зараженных «омикроном», сразу перейдут в режим карантина.

Вместе с тем с 17 января в Крым вновь вернулась система пропусков в общественные места по QR-кодам. Под запрет попали и развлекательные мероприятия в ресторанах. Кроме того, был продлен «до особого распоряжения» запрет на работу всех хостелов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за нового штамма «омикрон» в Крыму готовятся развернуть 5 тысяч коек

О появлении новой мутации вируса в республике сообщили 17 января (подробнее)

В Крым вернулась система пропусков по QR-кодам

Также введен запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах (подробнее)