Из-за нового штамма «омикрон» в Крыму готовятся развернуть 5 тысяч коек

В Крыму более 5 тысяч ковидных коек готовы развернуть для борьбы с новым штаммом «омикрон» Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за нового штамма коронавируса «омикрон», который уже добрался и до Крыма, в республике готовы развернуть более 5 тысяч новых коек в случае ухудшения эпидситуации.

- Сейчас мы постараемся максимально огородить первого пациента, Роспотребнадзор определяет перечень контактных лиц, естественно, этот пациент будет изолирован и находится под медицинским наблюдением, - сообщил в эфире «Радио Крым» замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он отметил, что все медорганизации республики уже разработали план, которому будут следовать в случае ухудшения эпидситуации. Среди прочего это касается и форм дистанционной работы, и выездов к пациентам на дом, и обеспечения их лекарствами.

- Ждем помощи от муниципалов, от всех органов власти, потому что понимаем - если будет кратное увеличение, справляться придется всем миром, - заключил Лясковский.

Напомним, о первом случае заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» в Крыму сообщили 17 января. В связи с этим глава республики заявил о решении полностью запретить проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Организации, где будут выявлять зараженных «омикроном», будут переходить в режим карантина.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе 18 января 2022 выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом.

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