В Евпатории полиция ищет свидетелей смертельной аварии Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Евпатории ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 19 января на автодороге Симферополь – Евпатория в районе РК «Солнышко». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Около 06.10 утра 28-летний водитель грузовика ехал из Евпатории в сторону Сак. В попутном направлении по краю проезжей части в этот момент шел 29-летнего парень, который попал под колеса крупногабаритного транспорта и получил смертельные травмы.

Сотрудники МВД просят очевидцев аварии обратиться в полицию по телефону 102. Любая информация поможет следствию выяснить полную картину произошедшего.

Напомним, скоро состоится суд над жительницей Севастополя, которая села за руль в пьяном виде, чем спровоцировала смертельное ДТП.

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