Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 января 2022 8:49

В Евпатории ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 19 января

Под колесами грузовика погиб 29-летний парень
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Евпатории полиция ищет свидетелей смертельной аварии

В Евпатории полиция ищет свидетелей смертельной аварии

Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Евпатории ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 19 января на автодороге Симферополь – Евпатория в районе РК «Солнышко». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Около 06.10 утра 28-летний водитель грузовика ехал из Евпатории в сторону Сак. В попутном направлении по краю проезжей части в этот момент шел 29-летнего парень, который попал под колеса крупногабаритного транспорта и получил смертельные травмы.

Сотрудники МВД просят очевидцев аварии обратиться в полицию по телефону 102. Любая информация поможет следствию выяснить полную картину произошедшего.

Напомним, скоро состоится суд над жительницей Севастополя, которая села за руль в пьяном виде, чем спровоцировала смертельное ДТП.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50