В Крыму за четыре дня взлетели цены на морковь и огурцы

Некоторые овощи за четыре дня в Крыму подорожали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму, несмотря на постоянный мониторинг цен продовольственных товаров, за последние несколько дней значительно подорожали некоторые овощи.

Так, по данным Крымстата, с 10 января по 14 января морковь выросла в цене на 4,66% и продается теперь по 104,66 рублей за килограмм. Свежие огурцы подорожали на 4,58% и представлены по 104,58 рублей за килограмм. Цена на репчатый лук подскочила на 1,55%, теперь его можно купить по 101,55 рублей за килограмм.

В то же время цена на некоторые продукты за эти дни снизилась. Так, вареная колбаса упала в цене на 1,81%, куры охлажденные и мороженые подешевели на 1,28%, а свинина (кроме бескостного мяса) - на 0,89%.

Напомним, самую дешевую картошку и капусту в Симферополе можно купить за 40 руб./кг. Минимальная стоимость свеклы и моркови зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, репчатого лука - 25 руб./кг.

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