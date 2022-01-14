В Крыму с 1 января 2022 года подскочили цены на свежие огурцы и помидоры

Цены не свежие помидоры и огурцы значительно выросли буквально за неделю
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С конца декабря ушедшего 2021 года цены на некоторые продовольственные товары в Крыму изменились.
Так, по информации Крымстата, к 10 января в республике значительно подорожали свежие огурцы (на 22,11%), помидоры (на 12,27%), незначительно выросла в цене белокочанная капуста (на 3,94%) и морковь (на 3,44%).
Ранее сообщалось, что Минпром нашел в Симферополе самый дешевый картофель в Крыму - от 40 руб./кг. Минимальная стоимость свеклы и моркови зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, репчатого лука - 25 руб./кг.
Напомним, в Симферополе возобновили работу ярмарок по выходным. Они будут проходить по субботам с 07.00 утра до 14.00 дня.
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