В Крыму с 1 января 2022 года подскочили цены на свежие огурцы и помидоры

Цены не свежие помидоры и огурцы значительно выросли буквально за неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С конца декабря ушедшего 2021 года цены на некоторые продовольственные товары в Крыму изменились.

Так, по информации Крымстата, к 10 января в республике значительно подорожали свежие огурцы (на 22,11%), помидоры (на 12,27%), незначительно выросла в цене белокочанная капуста (на 3,94%) и морковь (на 3,44%).

Ранее сообщалось, что Минпром нашел в Симферополе самый дешевый картофель в Крыму - от 40 руб./кг. Минимальная стоимость свеклы и моркови зарегистрирована на уровне 35 руб./кг, репчатого лука - 25 руб./кг.

Напомним, в Симферополе возобновили работу ярмарок по выходным. Они будут проходить по субботам с 07.00 утра до 14.00 дня.

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