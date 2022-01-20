Кондиционеры с 1 февраля появятся во всех автобусах Симферополя

С 1 февраля все автобусы Симферополя будут оснащены кондиционерами. Фото: Минтранс РК

Еще в прошлом году власти Симферополя определились с новыми критериями, которым должен соответствовать весь общественный транспорт в городе. Совсем недавно в крымской столице в рамках конкурса выбрали новых перевозчиков, которые начнут обслуживать пассажирские маршруты уже с 1 февраля.

- Мы установили жесткие федеральные требования в документации при формировании. Закрытый перечень установленных требований: наличие у перевозчика в машине системы ГЛОНАСС, бесконтактной оплаты проезда, видеонаблюдения, требование к форменной одежде водителя. И еще ряд требований, - рассказал в эфире «Радио Крым» начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Среди прочего одним из обязательных условий стало наличие кондиционера во всех салонах. Как ранее сообщалось, цель конкурса среди перевозчиков - повышение качества работы общественного транспорта в крымской столице. Контракты с победителями заключили до конца 2023 года. Но пока перевозчики все еще работают по временным договорам.

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