Украинец пытался ввезти в Крым 10 ампул с ядовитым веществом

Украинец пытался ввезти в Крым 10 ампул запрещенного гормона. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Украинец пытался ввезти в Крым 10 ампул запрещенного гормона, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Экспертиза показала, что в ампулах было сильнодействующее ядовитое вещество «1-тестостерон». Ввоз и оборот препарата на территории Российской Федерации ограничен. Приобрести его можно только при наличии специального разрешения.

- В отношении гражданина, совершившего преступление, Крымской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда сильнодействующих веществ, - приводит пресс-служба слова начальника Крымской таможни Виктора Холичева.

Зачем житель соседнего государства взял с собой в Крым «ядовитые» ампулы, не уточняется.

Ранее сообщалось, что таможенники не дали вывезти из Крыма старинные книги на Украину. Столетние издания, которые являются культурной ценностью, изъяли и направили на экспертизу.

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