Беременная женщина застряла в машине после ДТП в Белогорском районе

Женщину достали из покореженного автомобиля и передали медикам. Фото: МЧС по РК

В Белогорском районе Крыма после ДТП в автомобиле застряла беременная женщина. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, требовалась помощь спасателей.

Авария произошла рано утром 21 января. Как выяснилось, водитель автомобиля «Lada Priora» врезался в грузовик. Легковушку так сильно помяло, что беременная пассажирка не смогла самостоятельно выбраться из машины.

На месте аварии работали сотрудники скорой. Фото: МЧС по РК

- Специалисты Белогорского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оградили опасную зону конусами, был проведен комплекс работ с использованием ГАСИ. Пострадавшая пассажирка легкового автомобиля «Lada Priora» была деблокирована, - говорится в сообщении.

После этого женщину передали докторам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Алуште возле автовокзала на скользкой трассе перевернулся грузовик. По словам очевидцев, водитель остался жив, однако женщина на тротуаре пострадала.

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