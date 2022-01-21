Под Джанкоем после ДТП машина превратилась в груду металла: три человека пострадали

Легковушку занесло, в результате машина очутилась перевернутой в кювете. Фото: МВД по РК

В Крыму 21 января на автодороге Симферополь-Джанкой-Керчь произошло серьезное ДТП - водитель легковушки не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась.

После аварии трое человек оказались в больнице. Фото: МВД по РК

- По предварительным данным, на автодороге Симферополь-Джанкой-Керчь, вблизи села Вольное, водитель автомобиля «Шевроле» не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части в кювет и опрокинулся, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Детали аварии продолжают устанавливать. Фото: МВД по РК

Три человека угодили с травмами в больницу. Все детали аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Аварии на крымских дорогах из-за гололеда участились. Так, рано утром 21 января крымские спасатели отправились на помощь пострадавшей в ДТП в Белогорском районе. Беременная женщина не смогла самостоятельно выбраться из покореженного автомобиля, ее пришлось доставать с помощью спецоборудования.

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