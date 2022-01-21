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Происшествия21 января 2022 9:08

Симферопольские школы вернутся в обычный режим с понедельника

Идет проверка зданий на наличие взрывоопасных предметов
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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В столичных школах занятия отменили после писем о минировании

В столичных школах занятия отменили после писем о минировании

Фото: Евгения ГУСЕВА

Школы Симферополя вернуться к обычному режиму работы с понедельника. Здания оцеплены, идет проверка на наличие взрывоопасных предметов.

- Аналогичные случаи были в других регионах РФ, скорее всего это провокация, - отметил замглавы администрации Симферополя Александр Макарь. - Силовые структуры занимаются выяснением как, от кого и куда поступили сообщения о минировании и продолжают обследовать здания на наличие взрывоопасных предметов.

Сигнал об эвакуации идет с голосовым сопровождением «Внимание, пожар». Отсюда появились сообщения о возгорании в школах, но они не получили подтверждения. В проверенных учебных заведениях мин не нашли.

Напомним, после сообщений о минировании администрация Симферополя приняла решение отменить занятия во всех школах города. Также эвакуация прошла в учебных корпусах Таврической академии Крымского федерального университета.

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