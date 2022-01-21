Пассажирские перевозки в Керчи доверят «Крымтроллейбусу»

В конце 2020 года Керчь получила 50 новых автобусов. Фото: пресс-служба Совмина РК

Муниципальными перевозками в Керчи займется филиал ГУП РК «Крымтроллейбус». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который 21 января находится в городе-герое.

- Планируется реорганизация МУП «Керчьгортранс» - на его базе начнет работать филиал ГУП РК «Крымтроллейбус», - сообщил он в своем Телеграмм-канале.

Накопившиеся долги «Керчьгортранса» в 60 миллионов рублей погасят из городской казны.

Из республиканской - направят 15 миллионов рублей на ремонт свыше 30 автобусов. Благодаря переходу на новую схему работы для Керчи закупят новый транспорт и поднимут зарплату сотрудникам предприятия.

Напомним, в прошлом году Крым закупил 295 автобусов за счет ассигнований правительства Москвы. Транспорт поступил на баланс республиканского предприятия «Крымтроллейбус», которое займется пассажирскими перевозками в муниципалитетах.

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