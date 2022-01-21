Делом о «минировании» учебных заведений в Крыму займется Следком

Следственный комитет Крыма заявил о готовности расследовать дела о «минировании» учебных заведений Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю выразил готовность заняться делами о «минировании» учебных заведений полуострова. Как сообщили в пресс-службе СКР республики, следователи готовят ходатайство о передаче материалов проверки по поступившим анонимным сообщениям из МВД Крыма.

Отмечается, что поручение о передаче дела дал руководитель крымского СК Владимир Терентьев. Такое решение было принято, учитывая широкий общественный резонанс и большое количество учреждений, в которые были направлены сообщения о минировании.

- После передачи материалов в производство следователей главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - подчеркнули в пресс-службе СК.

Напомним, сегодня в образовательные учреждения Крыма и Севастополя поступили анонимные сообщения о минировании. В списке городов Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия и другие населенные города Крыма, а также Севастополь.

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