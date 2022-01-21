Керчь получит 10 миллиардов рублей на обустройство придомовых территорий

Средства на ремонт территорий будут выделены в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из федерального бюджета в развитие Керчи будет выделено 10 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Республики Крым Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в город.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Крыма, увеличение финансирования позволит расширить темпы строительства и благоустройства Керчи. Средства будут выделены по поручению президента России Владимира Путина.

- Для города Керчи на 2023- 2024 годы запланировано выделение 10 миллиардов рублей, что в полном объеме должно решить вопросы обустройства придомовых территорий, - уточнил Сергей Аксенов.

Кроме того, на дорожное строительство в Керчи будет выделен 1 миллиард рублей, причем, сделано это будет уже в этом году.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Керчь губернатор также встретился с жильцами дома, пострадавшего в 2020 году от взрыва газа. На восстановительные работы из муниципального бюджета планируется выделить 105 миллионов рублей.

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