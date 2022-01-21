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Экономика21 января 2022 13:24

Пострадавший от взрыва газа дом в Керчи восстановят за 105 миллионов рублей

В ближайшее время определят подрядчика на выполнение работ
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Керчи на ремонт пострадавшего при взрыве газа дома выделят миллионы рублей. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи на ремонт пострадавшего при взрыве газа дома выделят миллионы рублей. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках рабочей поездки встретился в жильцами пострадавшего в 2020 году от взрыва газа дома в Керчи. Об этом сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

По планам, на восстановительные работы из муниципального бюджета будет выделено 105 миллионов рублей. В ближайшее время будет определен единый подрядчик. После согласования всех вопросов подрядная организация сразу же приступит к работам.

Напомним, взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Кирова, 93. Огонь охватил верхние этажи десятиэтажки. Тогда при пожаре пострадал один человека.

Ранее сообщалось, что Евпатория получит 400 миллионов рублей на строительство дорог. Средства выделят на 2022 год.

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