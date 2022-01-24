В Крыму машина с деньгами врезалась в бетонную стену

Спецмашина попала в аварию на ЮБК. Фото: архив "КП"
На Южном берегу Крыма в аварию попал автомобиль, которые перевозит деньги и другие ценности.
В социальной сети видео ДТП с инкассаторской машиной сопровождает пост следующего содержания:
- При обгоне троллейбуса не справился с управлением, в итоге перевернулся и врезался в бетонную стену. Между Гурзуфом и Партенитом.
У специального автомобиля вдребезги разбит бампер, наверняка, есть и другие повреждения. Хоть машина и усиленной конструкции, но и подпорная стена не лыком шита. Видимо, гололедица, которая хозяйничает на дорогах Крыма, проявила и здесь свой гнусный характер.
Пользователи отреагировала на новость разноплановыми комментариями: «Дорога – рискованное дело! Не ты, так тебя!»; «Уже лет 10 жду, когда на моей улице перевернется инкассация, а они все не едут»; «Ничего удивительного, потому что инкассаторские машины постоянно лихачат по 130-150 километров в час. ДТП не первое на их счету, да и не последнее!».
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