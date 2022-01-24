Из-за обвала под Алуштой в море «уплыло» прибрежное кафе

Зыбкий участок прибрежной зоны смыло в море вместе с кафе. Фото: скриншот из видео

Из-за крупного обвала в селе Приветное, что под Алуштой, в море смыло прибрежное кафе. На кадрах видно, что к устранению последствий уже приступили, оградив периметр лентой.

Как пишет КИА, волны не пощадили ни брусчатку, ни шатер, ни то, что было внутри него - все смыло в открытое море. Хорошо еще, если обошлось без жертв. По словам местных жителей, это произошло из-за того, что волны подмывают набережную.

Напомним, ранее в поселке Никита ночью обвалился причал. Несколько лет он оставался забытым, в заброшенном состоянии, и никем не использовался. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

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