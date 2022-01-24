Крымская прокуратура нашла виновных в падении фонаря на жительницу Симферополя

В результате падения фонаря женщина получила травмы легкой степени Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры Центрального района Симферополя выяснили, по чьей вине травмировалась 59-летняя женщина, на которую 18 января упал фонарь. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, еще в 2019 году вся сеть наружного освещения в городе была передана муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет». Именно его сотрудники должны были постоянно проверять состояние фонарей.

- Достоверно зная о требованиях законодательства, игнорирование которых может повлечь угрозу жизни и здоровья гражданам, были оказаны муниципальные услуги по содержанию и ремонту уличного освещения, не отвечающие требованиям безопасности, - отметили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Уточняется, что на содержание объектов уличного освещения из бюджета только в 2021 году было выделено более 17 млн рублей. Все дефекты при этом МБУ «Горсвет» должно было устранять в течение суток с момента их обнаружения.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, 2 января специалистами «Горсвета» была проведена некачественная проверка системы освещения в переулке Пионерском, где и произошел инцидент.

Крымская прокуратура требует возбудить уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, в результате падения фонаря, 18 января пострадала 59-летняя жительница Симферополя. Медики диагностировали у женщины травму легкой степени.

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