В Минздраве рассказали о состоянии женщины, на которую в Симферополе 18 января упал фонарь

Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о состоянии крымчанки, которой в Симферополе на голову упал фонарь

Медики диагностировали у нее травму легкой степени.

Женщина, пострадавшая после падения на нее фонаря в переулке Пионерском в Симферополе находится на амбулаторном лечении. Об этом корреспонденту «КП-Крым» сообщили в пресс-службе крымского Минздрава.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в медицинскую организацию женщину доставила бригада скорой медицинской помощи. На данный момент здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

- После осмотра, диагностических исследований, оказания необходимой помощи и консультации специалистов направлена на амбулаторное лечение. Травма легкой степени, - отметили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, как «КП-Крым» сообщала ранее, инцидент произошел вчера, 18 января, в переулке Пионерском. По данному факту проверку уже начала крымская прокуратура.

«В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ведомстве.