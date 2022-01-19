Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 12:38

В Минздраве рассказали о состоянии женщины, на которую в Симферополе 18 января упал фонарь

Минздрав: женщина, на которую упал фонарь в Симферополе, получила легкие травмы
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении

Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о состоянии крымчанки, которой в Симферополе на голову упал фонарь

Медики диагностировали у нее травму легкой степени.

Женщина, пострадавшая после падения на нее фонаря в переулке Пионерском в Симферополе находится на амбулаторном лечении. Об этом корреспонденту «КП-Крым» сообщили в пресс-службе крымского Минздрава.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в медицинскую организацию женщину доставила бригада скорой медицинской помощи. На данный момент здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

- После осмотра, диагностических исследований, оказания необходимой помощи и консультации специалистов направлена на амбулаторное лечение. Травма легкой степени, - отметили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, как «КП-Крым» сообщала ранее, инцидент произошел вчера, 18 января, в переулке Пионерском. По данному факту проверку уже начала крымская прокуратура.

«В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ведомстве.