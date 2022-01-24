В Крыму с 24 января на удаленку из-за Covid-19 переходят пожилые и госслужащие

В Крыму вступили в силу ограничения по COVID-19 для пожилых и госслужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму с 24 января вступили в силу новые ограничения из-за Covid-19 - на удаленную работу в целях безопасности переходят пожилые люди и госслужащие. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Сергей Аксенов.

Так, с понедельника и до особого распоряжения все жители Крыма 60+ и лица с хроническими заболеваниями должны уйти на самоизоляцию. Руководители всех организаций и частные предприниматели должны перевести пожилых работников на удаленку.

Кроме того, руководители госорганов власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений обязаны с 24 января перевести на удаленную работу до 50% штатных сотрудников. Уточняется, что новые ограничения не касаются только тех работников, чье присутствие необходимо на рабочем месте.

Также с этого дня интернаты и другие государственные организации соцобслуживания переходят в режим полной изоляции. Каждый работник теперь будет выходить на смену один раз в 14 дней.

Временно останавливается и диспансеризации населения, исключения сделаны для беременных, детей, больных ковидом и тех, кому нужны направления на получение высокотехнологичной медпомощи. Также временно не будут проводить осмотры взрослого и детского населения в рамках системы ОМС.

Напомним, с 17 января в Крым вновь вернулась система пропусков в общественные места по QR-кодам. Под запрет попали и развлекательные мероприятия в ресторанах. Кроме того, в связи выявлением в регионе первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», под запрет попали массовые мероприятия и совещания в закрытых помещениях.

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