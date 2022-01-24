В школах Симферополя 24 класса переведены на дистанционку из-за Covid-19

Школьников переводят на дистанционку из-за Covid-19. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя/telegram

В 14 школах Симферополя 24 класса переведены на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью детьми коронавирусной инфекцией. Еще в трех школах 3 класса переведены на карантин из-за ОРВИ. Об этом сообщила заместитель начальника управления образования администрации Симферополя Наталья Матюхина.

По ее словам, также на карантин из-за распространения коронавируса закрыты три группы в детсадах.

- Дистанционное обучение проходит в штатном режиме, как и в прошлом году. Дети учатся по той модели, которую выбирает для себя каждая школа - онлайн-уроки, задания в электронном виде, которые после выполнения сдаются на проверку учителям и так далее, - пояснила Матюхина.

Порядка 700 школьников теперь будут проходить обучение дистанционно из-за ковида, еще порядка 100 человек - по карантину из-за ОРВИ.

- Если учителя заболевают, конечно, школы принимают решение о их замене. Это и другие учителя, у которых есть окна, и администрация школы выходит на помощь, и в «Информационно-методический центр», где возможно предоставление каких-либо услуг, обращаются, - уточнила замначальника управления образования администрации города.

Напомним, в Крыму с 24 января на удаленку из-за Covid-19 переходят пожилые люди и госслужащие. Новые ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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