По сигналу тревожной копки спецслужбы в Симферополе приезжают за 5 минут

Спецслужбам требуется около 5 минут, чтобы прибыть по сигналу тревожной кнопки. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

После недавних писем о минировании, которые были получены в школах Симферополя, в городе в очередной раз напомнили про меры безопасности в учебных учреждениях. Как сообщила заместитель главы администрации Симферополя - начальник управления образования Татьяна Сухина в эфире телеканала «Крым 24», спецслужбы прибывают на место по сигналу тревожной копки за 5 минут.

- С 2014 года в рамках антитеррористической безопасности сделано много. В большинстве образовательных объектов города установлено видеонаблюдение: детские сады оборудованы на 100 %, в школах - осталось установить в 15 учреждениях. В 44 школах Симферополя установлена автономная пожарная сигнализация, - уточнила Сухина.

Кроме того, учитывая, что общеобразовательные и дошкольные учреждения являются объектами повышенной ответственности, по всему периметру их территорий установлены ограждения.

Напомним, 21 января этого года письма о минировании школ остановили учебный процесс в некоторых городах и районах Крыма. По данным Татьяны Сухиной, первый сигнал обнаружил директор 24 школы в Симферополе.

- Позже выяснилось, что подобные письма поступили на электронную почту всех средних образовательных учреждений города. К счастью, никто не пострадал, а подобные действия оказались хулиганской выходкой, - напомнила она.

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