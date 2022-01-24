Гололед привел к ДТП с двумя легковушками в селе Пионерское под Симферополем

Один человек в результате ДТП угодил в больницу. Фото: МЧС по РК

В минувшую субботу в селе Пионерское, что под Симферополем, на скользкой дороге не разошлись два «ВАЗа», сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

- В 15.10 на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в селе Пионерское Симферопольского района произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2110» и «ВАЗ 2112», - говорится в сообщении.

Водитель одной из легковушек не справился с управлением и врезался в другого участника движения. В результате на больничной койке оказался один человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму машина с деньгами врезалась в бетонную стену. ДТП с инкассаторами случилось между Гурзуфом и Партенитом.

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