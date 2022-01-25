В Симферополе проезд может подорожать на 15%

Власти Симферополя настаивают на повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Фото: Минтранс РК

Администрация Симферополя обратилась к властям Республики Крым с просьбой поднять стоимость проезда в общественном транспорте, сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий. Так, при безналичной оплате за проезд стоимость может вырасти в ближайшее время на 15%.

- Администрация Симферополя обратилась в Государственный комитет по ценам и тарифам (Крыма), попросили проиндексировать действующий тариф – 17 рублей за безналичную оплату и 22 за наличную – на индекс потребительских цен до показателя 20 рублей за безналичный расчет, 25 – за наличный расчет, – сказал он.

Недавно совет Общественной палаты республики уже поддержал такое решение, но выдвинул основные требования к перевозчикам: наличие кондиционера в каждом салоне, чистота и культура общения с пассажирами.

Напомним, с 1 февраля 2022 года маршруты в городе начнут обслуживать новые перевозчики. Ввиду этого были установлены основные критерии, которым должен соответствовать весь общественный транспорт. Кроме кондиционеров, все перевозчики должны иметь систему ГЛОНАСС, устройство для бесконтактной оплаты проезда и систему видеонаблюдения.

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