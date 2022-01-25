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Общество25 января 2022 5:26

«Какие милахи»: соцсети взволновали фото оленей в заснеженных горах Крыма

Грациозных животных заметили на Никитской яйле
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Олени. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

Олени. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

Крымский благородный олень нередко попадает в кадр. Копытных довольно много, да и особо пугливыми их не назовешь.

Красивые зимние кадры. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

Красивые зимние кадры. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

- Картинки с похода на Никитскую яйлу, - так житель Ялты Александр Шушурихин назвал свой фотосет, который выложил в соцсети.

В Крыму выпало много снега. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

В Крыму выпало много снега. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

На снимках заснеженный лес и целая стайка-стадо Крымских благородных оленей.

Фотосет за несколько часов набрал больше тысячи лайков! Пользователи соцсети поделились своими эмоциями в комментариях: «Очень красиво, как в сказке»; «Сидя в городе, забываешь о том, что рядом мир полон чудес»; «Какие милахи».

Свой голос подали и эксперты:

- Это косули!

Косули. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

Косули. Фото: Александр Шушурихин/Татуировки Походы Фото в Ялте/VK

- Нет. Олени. На снимках оленухи и молодой рогач - спичак. Косули выглядят вот так, - ответил фотограф Александр Шушурихин.

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