Крымчан предупредили о провокации с «ядовитыми» почтовыми пакетами

В соцсетях распространяется ложная информация о письмах с ядовитым веществом по всему Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Республики Крым предупредило местных жителей о провокации с почтовыми пакетами, в которых якобы содержатся ядовитые вещества. Ложная информация о рассылке появилась в сети накануне.

- Уважаемые жители Республики Крым и города Симферополя! Информируем Вас, что в сети Интернет, в том числе мессенджерах, распространяется заведомо ложная информация о якобы подбрасывании в почтовые ящики жильцов многоквартирных домов пакетов с ядовитыми веществами, - говорится в сообщении.

Указанная информация не соответствует действительности, а ее распространение влечет предусмотренную законом ответственность.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные письма о ложном минировании школ 21 января на полуострове приходили из-за границы. Сейчас продолжается поиск лиц, причастных к совершению преступления.

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