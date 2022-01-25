Власти Симферополя заключили контракты с перевозчиками по 42 муниципальным автобусным маршрутам

Проблемы с выводом на маршруты новых автобусов возникли у некоторых перевозчиков. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Совсем недавно в Симферополе в рамках конкурса выбрали новых перевозчиков, которые начнут обслуживать пассажирские маршруты в городе уже с 1 февраля. По 42 из 47 муниципальных автобусных маршрутов подведены итоги и заключены контракты.

- У некоторых перевозчиков частной формы собственности есть проблема при подготовке по договорам лизинга. Они не могут получить транспортные средства, в связи с чем возможна задержка с выходом техники, - сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

Тем не менее каждое транспортное средство отвечает установленным ранее требованиям. Напомним, в каждом автобусе должна быть установлена система ГЛОНАСС, система видеонаблюдения, устройство для бесконтактной оплаты проезда и кондиционеры. Кроме того, есть ряд требований к форменной одежде водителя и его культуре общения с пассажирами.

Ранее сообщалось, что в Симферополе проезд может подорожать на 15%. При безналичной оплате стоимость вырастет до 20 рублей.

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