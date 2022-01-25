За счет средств дорожного фонда в Симферополе отремонтируют шесть дворов в 2022 году

Средств дорожного фонда Симферополя в 2022 году хватит на ремонт шести дворов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симферопольские власти определили объекты, которые в 2022 году будут отремонтированы за счет средств дорожного фонда муниципального образования. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

По его словам, за эти деньги в порядок приведут шесть дворов и внутриквартальных проездов. В общей сумме на эти цели выделено 30 миллионов рублей. Работы будут развернуты по адресам: улица Гагарина, 34, улица Ларионова, 34, улица Героев Сталинграда, 7-9, улица Толстого, 16, Кечкеметская, 196 и проспект Победы, 48.

- На данный момент ведется работа по подготовке документов закупки, - уточнил Гусынин.

Всего на содержание и ремонт объектов дорожной сети в крымской столице на 2022 год выделено 33 миллиона рублей. За счет этих средств также будут отремонтированы дороги местного значения и проведена разработка и корректировка проектов по организации дорожного движения в Симферополе. В настоящее время необходимые документы готовят к закупке.

Ранее сообщалось, что Керчь получит 10 миллиардов рублей на обустройство придомовых территорий. Еще один миллиард рублей будет выделен на дорожное строительство.

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