Подрядчики за год получили 93 претензии из-за просроченных работ в Симферополе

Подрядчики за год заработали 93 претензии на уплату неустоек по объектам в Симферополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подрядные организации за прошлый год получили от симферопольских властей 93 претензии на уплату неустоек, сообщил начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Василий Хомутов.

- За неисполнение, ненадлежащее исполнение и за просрочку исполнения обязательств по контрактам в адрес подрядных организаций было направлено 93 претензии на уплату неустоек, в том числе требования о возврате неосвоенного авансового платежа и требование о возврате излишне оплаченных денежных средств, - уточнил Хомутов.

Он также отметил, что в прошлом году департаментом капитального строительства администрации крымской столицы было заключено 115 контрактов. Чтобы работы были выполнены качественно, было подписано 22 переходящих двухгодичных контракта. Кроме того, предусмотрен аванс по 11 контрактам, работы по которым сейчас находятся в процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что за счет средств дорожного фонда в Симферополе отремонтируют шесть дворов в 2022 году. На эти цели выделено 30 миллионов рублей. В настоящее время ведется работа по подготовке документов закупки.

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