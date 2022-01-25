Минздрав Крыма: Чаще всего пациенты переносят «омикрон» бессимптомно

Люди, зараженные "омикроном" редко попадают в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон», как привило, переносят заболевание бессимптомно, либо в средней степени тяжести.

- В настоящее время мы видим по тому количеству обращений: в основном «омикрон» проходит бессимптомно, либо в средней степени тяжести. Люди получают лечение на дому, - цитирует «Крым 24» замминистра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

По его словам, основные критерии госпитализации описаны в методических рекомендациях. Так, поводом угодить в больницу может стать ухудшение общего состояния, не спадающая несколько дней температура, снижение функций жизнеобеспечения и снижение уровня насыщения кислородом крови.

Напомним, ранее стало известно, что первый случай «омикрона» в Крым завезли с материковой части России.

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