Жительницу Сак, написавшую пин-коды на своих банковских картах, обворовали на 54 тысячи рублей

В качестве наказания вору грозит крупный штраф или тюремное заключение Фото: Иван Макеев

В Саках мужчина снял все деньги с банковских карт, которые нашел в утерянной на улице сумке. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, за это ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Хозяйка сумочки, в которой хранились карты, на следующий день обнаружила, что с ее счета пропали 54 тысячи рублей. Злоумышленнику не пришлось долго ломать голову, как снять деньги со счета - на каждой карте был указан пин-код.

- Попавший под подозрение 51-летний ранее судимый местный житель, под тяжестью улик признал свою вину, - говорится в сообщении.

На мужчину, который уже успел потратить все украденные деньги, завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что жительницу Бахчисарая осудили за сообщение о «минировании». Женщина обвинила в терроризме своего сожителя.

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