Объем экспорта крымской продукции АПК в 2022 году составит 13 миллионов долларов США

С начала 2022 года Крым экспортировал мясо птицы, пищевые продукты, а также крепкие спиртные напитки Фото: Виктор Гусейнов

По планам, в 2022 году экспорт крымской продукции АПК составит 13 миллионов долларов США. С начала года регион вывозил на продажу в другие страны мясо птицы, пищевые продукты и алкогольные напитки.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым, с начала года процент выполнения регионального проекта «Экспорт продукции АПК» составил более 5%. В основном товары поставлялись в Китай, Украину, Таджикистан, реже - Абхазию и Турцию.

- Экспорт продукции АПК из Крыма как собственного производства, так и с учетом перевалки, по предварительным данным таможенной статистики в сопоставимых ценах составил 17,2 миллиона долларов США - 143,3% от планового годового значения, - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный показатель в прошлом году составлял 12 миллионов долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что крымская делегация в ОАЭ договаривается об экспорте халяльного мяса и зерна. Республика участвует в заседании российско-арабского делового совета.

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