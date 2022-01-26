Крымская делегация в ОАЭ договаривается об экспорте халяльного мяса и зерна

Крымская делегация в Дубае налаживает торговые связи с арабскими странами. Фото: Министерство экономического развития РК

Крым готов поставлять в арабские страны халяльную мясную продукцию, соки, яблоки, зерно и другие товары. Делегация республики участвует в заседании российско-арабского делового совета «Россия – арабский мир: новые возможности в новой реальности» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Заседание совета проходит в рамках масштабной выставки EXPO 2020, где отдельная панельная сессия посвящена вопросам продовольственной безопасности и сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере.

- На сессии обсуждался вопрос производства экологически безопасных продуктов питания, - отметила руководитель делегации, вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Одним из важнейших вопросов на данной сессии был вопрос по программам импортозамещения и продовольственной безопасности в Республике Крым.

Как результат господдержки, крымские производители предложили поставлять на арабский рынок ежегодно 300 тонн мясной продукции (халяль), 20 000 тонн в год комбикормов для животноводства, 15 000 тонн зерновых-зернобобовых культур, 5 000 тонн яблочного сока, от 10 000 тон яблок. По оценке сельхозпроизводителей, сейчас это направление в Российской Федерации не просто выгодно и рентабельно, обеспечивает продовольственную безопасность на внутреннем рынке, но и позволяет экспортировать значительные объемы продукции.

Крым предсталяют вице-премьеры правительства РК и сельхозпроизводители. Фото: Министерство экономического развития РК

Заседание российско-арабского делового совета в ОАЭ проходит 25-26 января. Двухсторонние бизнес-встречи пройдут между представителями России и 22 арабских стран в национальных павильонах России, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Судана, Марокко, Сирии и Омана. В составе крымской делегации руководители Южного регионального центра поддержки экспорта и ряда крупных крымских предприятий.

Напомним, Сирия заинтересована в увеличении поставок зерна из Крыма, а взамен готова направлять текстиль, овощи, фрукты и бытовую химию. Полный перечень товаров сирийского производства, готовый к импорту на крымский рынок, правительство САР предоставит ближе к февралю. Тогда же Крым и Сирия окончательно определятся с объемом и видом поставок. Под товарооборот с Сирией переориентируют морские торговые порты Керчи и Феодосии.

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