В Судаке парень воровал у матери телевизоры, пока ее не было дома

Парень выносил технику из дома, пока метри нет дома, и сдавал в ломбард. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Судаке парень по одному выносил телевизоры из дома матери, пока той не было дома, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Спустя неделю, после пропажи четырех телевизоров, женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что ее 29-летний сын решил таким образом заработать, сдавая технику в ломбард.

- Задержанный сообщил, что вырученные денежные средства от сдачи телевизоров потратил на собственные нужды. В настоящее время телевизоры изъяты и возвращены потерпевшей, - говорится в сообщении. На парня завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у жительницы Евпатории «обчистили» квартиру на 2,5 миллиона рублей. Деньги женщина хранила в шкафу.

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