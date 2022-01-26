В Симферополе на выходных состоится ярмарка. Фото: msh.rk.gov.ru

В Симферополе 29 января состоится сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в Минсельхозе Республики Крым.

Местные жители смогут на 15-20% дешевле купить мясо, рыбу, колбасные изделия, молочную продукцию, а также яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло и многое другое.

Торговля пройдет с 07.00 до 14.00 на трех площадках: улица Киевская, 177, улица Б. Куна/улица Кечкеметская, улица Севастопольская, 80/3.

Напомним, в январе по всему на территории всего Крымского полуострова было проведено более 600 ярмарочных мероприятий, 530 из них - сельскохозяйственные. За это время местный фермеры продали порядка 907 тонн продукции.

Ранее сообщалось, что в Крыму за четыре дня морковь и огурцы подорожали почти на 5%.

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