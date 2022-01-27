Из горящего здания вовремя вынесли газовый баллон, предотвратив взрыв. Фото: mchs.rk.gov.ru

В селе Малореченское, что под Алуштой, сгорела комната в одноэтажном доме 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

О том, что в жилом здании произошел пожар, крымские огнеборцы узнали в 14.51. Огонь успел уничтожить все вещи и мебель в комнате, однако удалось предотвратить худший вариант развития событий - сотрудники МЧС вовремя вынесли из здания газовый баллон, который в любую минуту мог взорваться.

- В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 40 минут. Площадь составила 15 квадратных метров, - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал. Причину пожара еще предстоит выяснить.

Напомним, накануне в Ялте загорелся частный дом. Взволнованные очевидцы написали в соцсетях, что из-за припаркованных автомобилей по узкой улице не сразу смогли проехать автомобили спасателей.

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