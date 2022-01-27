За неделю в Крыму почти на 10% подешевели огурцы

Огурцы за неделю опустились в цене почти на 10% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму с 14 по 21 января было зафиксировано изменение цен на некоторые продукты.

Так, по данным Крымстата, свежие огурцы подешевели на 9,64% и продаются теперь по 90,36 руб./кг. Также в цене упали яблоки на 3%, которые можно купить по 97 руб./кг.

Незначительное падение стоимости зафиксировано и на белокочанную капусту (на 1,3%), средняя цена на которую теперь составляет 98,70 руб./кг, а также на морковь (на 1,13%), ее можно купить по 98,87 руб./кг.

Рост цен был отмечен на свежие помидоры (на 3,14%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,0%), лук репчатый (на 1,91%) и сливочное масло (1,32%).

Напомним, в Симферополе 29 января состоится сельскохозяйственная ярмарка. Местные жители смогут на 15-20% дешевле купить мясо, рыбу, колбасные изделия, молочную продукцию, а также яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло и многое другое.

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