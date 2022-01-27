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Происшествия27 января 2022 13:30

В Симферополе на Петровских скалах спасли девушку от суицида

Полицейские подоспели вовремя и отговорили ее от необдуманного поступка
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На Петровских скалах спасли девушку от суицида. Фото: скриншот из видео/пресс-службе МВД по РК

На Петровских скалах спасли девушку от суицида. Фото: скриншот из видео/пресс-службе МВД по РК

Сегодня, 26 января, в Симферополе спасли 27-летнюю девушку, которая пыталась совершить суицид. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Подъезжая к Петровским скалам, полицейские нашли ее со слезами на глазах. Рискуя жизнью, один из сотрудников полиции спустился на откос и начал с ней разговор. В это время на помощь подоспели сотрудники МЧС.

- Девушку удалось отговорить от необдуманного поступка и совместно со спасателями поднять на верх. Полицейские передали ее сотрудникам скорой помощи, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте женщина на восьмом месяце беременности совершила суицид. Тело женщины обнаружил ее сожитель.

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