В Крыму из-за коронавируса на «удаленку» перевели 200 классов

На дистант перевели уже 200 классов в 84 школах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели уже 200 классов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Минобразования РК.

- 200 классов в 84 школах переведены на дистанционное обучение по коронавирусу, еще 127 классов в 45 школах - по ОРВИ, - уточнили в пресс-службе министерства.

Таким образом, на сегодняшний день на «удаленку» переведено уже более 300 классов, что приблизительно составляет 1,5% от общего количества обучающихся в Крыму.

Напомним, число классов, переведенных на дистант, стремительно увеличивается. Так, еще в начале недели на «удаленке» находились 126 классов в 78 общеобразовательных организациях. Из-за коронавируса на дистант тогда ушли 106 классов в 62 школах, а еще 25 классов в 16 школах - из-за ОРВИ.

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