Керчанин осужден на 3,2 года колонии за кражу золотых украшений и денег

В Керчи вынесен приговор по уголовному делу о краже из дома пожилой женщины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Керчи суд приговорил 42-летнего жителя Ленинского района к нескольким годам колонии за воровство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчина понесет наказание за преступление, которое совершил в сентябре прошлого года. Воспользовавшись тем, что дверь в дом пенсионерки была не заперта, он унес с собой 10 тысяч рублей и золотые украшения.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), - говорится в сообщении.

В суде его приговорили к 3 годам и 2 месяцем лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Крыму собираются судить подрядчика, укравшего 51 миллион рублей при строительстве детсада. Пока уголовное дело направлено в прокуратуру.

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