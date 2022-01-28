Жителю Судака грозит до 10 лет колонии за продажу наркотиков

В Судаке мужчина был задержан во время продажи наркотиков сотрудниками ФСБ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Судаке ФСБ с поличным задержала местного жителя во время продажи наркотиков, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В июне прошлого года мужчина решил заработать, купив крупную партию «каннабиса» и перепродавая наркотик небольшими дозами по всей стране. Товар он отдавал в руки покупателям прямо из личного автомобиля, и во время очередной такой сделки был пойман сотрудниками ФСБ. Во время обыска у него нашли около 600 граммов марихуаны.

- Симферопольский районный суд Республики Крым признал гражданина виновным в преступлениях по пунктам «г» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 – пункт «г» часть 4 ст.228.1 УК РФ, - говорится в сообщении.

Теперь он проведет 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что керчанин осужден на 3,2 года колонии за кражу золотых украшений и денег. В прошлом году мужчина ограбил дом пожилой женщины.

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