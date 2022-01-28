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Происшествия28 января 2022 8:28

В крымском селе 2 часа тушили пожар в хозпостройке

Огонь не перекинулся на жилой дом
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в селе Раздольное Советского района. Фото: mchs.rk.gov.ru

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в селе Раздольное Советского района. Фото: mchs.rk.gov.ru

Вечером 27 января крымские огнеборцы два часа тушили пожар в селе Раздольное Советского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, огонь охватил пристройку к жилому дому.

Был риск, что огонь перекинется на весь жилой дом, но, к счастью, этого удалось избежать. В результате пострадали лишь кровля и предметы мебели, человеческих жертв нет. Причину пожара еще предстоит установить.

Напомним, до этого в Ялте на улице Нахимова крымские спасатели тушили очередной пожар в частном доме. К счастью, обошлось без жертв.

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