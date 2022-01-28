Память жертв депортации итальянского народа почтили в Симферополе

Траурная церемония состоялась 28 января. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Ботаническом саду Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 28 января возложили цветы и венки к мемориалу жертвам депортации, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Мероприятие состоялось в рамках 80-летия депортации итальянского народа из Крыма. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Как пишет КИА, в рамках 80-летия депортации итальянского народа из Крыма участники траурной церемонии возложили цветы и венок к мемориалу и почтили память жертв репрессии минутой молчания. Уточняется, что в процессе мероприятия участники соблюдали все ковидные ограничения.

Справка: в 1942-1944 годах в несколько этапов с Крымского полуострова были депортированы почти все итальянские семьи. Тогда регион были вынуждены покинуть около пяти тысяч представителей данного народа.

Ранее сообщалось, что в Крыму готовятся отмечать восьмую годовщину воссоединения с Россией.

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