В Крыму число классов, переведенных на «удаленку» из-за ковида, снизилось до 180

На дистант перевели 319 классов в 130 школах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму сократилось количество классов, переведенных на «удаленку» из-за коронавируса. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе Минобразования РК, на сегодняшний день, 28 января, на дистанционное обучение из-за коронавируса переведено 180 классов. Днем ранее это количество равнялось 200.

- Учащиеся 319 классов в 130 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них 180 классов в 81 школах по Covid-19 и 132 классов в 49 школах - по ОРВИ, - рассказали в пресс-службе министерства.

Уточняется, что полностью закрыто одно дошкольное учреждение, а кроме того - 46 групп в детских садах. Из низ 29 групп закрыты из-за коронавируса, а 17 – из-за ОРВИ.

Также на «удаленку» переведено 12 групп в пяти колледжах и техникумах.

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