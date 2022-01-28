В приюте для бездомных животных Симферополя построят ветклинику

Своры бездомных собак стали чаще атаковать людей в Симферополе

Жители Симферополя отмечают, что за последнее время в городе участились случаи нападения бездомных собак на людей. На некоторых улицах четвероногие живут целыми стаями, что делает их еще опаснее.

Решить эту проблему можно только выделив территорию, где меньшие братья смогут содержаться на постоянной основе под присмотром специалистов. В крымской столице уже есть зооприют, который в дальнейшем намерены развивать.

- Первую очередь строительства приюта для бездомных животных в Симферополе мы уже закончили, мы передали этот объект Государственному комитету ветеринарии Республики Крым. Сейчас на территории уже построены вольеры, они функционируют, - рассказали КП-Крым в пресс-службе местной администрации.

По планам, в дальнейшем на территории приюта намерены построить ветеринарную клинику и другие сооружения, предназначенные для ухода и содержания животных. Но а пока с проблемой продолжают бороться доступным способом - стерилизацией. За прошлый год в Симферополе эту операцию провели 779 собакам и 297 кошкам. Однако в городе пока что действует лимит на вылов, поэтому после операции из сразу отпускают.

Напомним, один из громких инцидентов с нападением бездомных житных в Симферополе произошел в октябре прошлого года. Тогда стая собак налетела на скутериста, который ехал по улице Ракетной. В результате мужчина на три недели ушел на больничный.

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